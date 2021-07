VIDÉO - le pass sanitaire au cinéma CGR de Nîmes : un bien mauvais scénario

Un pass sanitaire, dès le 21 juillet qui ne passe pas au cinéma CGR de Nîmes. "Matériellement impossible", explique son directeur Evrard Zaouche. Ce mardi, ils étaient quelques clients - masqués - à pouvoir fréquenter les salles avant le fameux couperet qui imposera à tous d'avoir reçu ses deux doses avant de se plonger dans "les délices de la toile."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pas le choix mais quelques résistances

Marie-Line, venue avec ses deux enfants, est furieuse, "on continue d'opposer les français entre eux", explique-t-elle. "Il y a ceux vaccinés qui seront vaccinés et pourront boire un coup et les autres ?". A la question êtes-vous prête à renoncer au cinéma, "oui à ça et tout le reste, pas question de me faire vacciner, c'est mon choix". Quelques jeunes filles attendent de rejoindre l'une des salles du CGR Nîmois, "on a pas le choix, sinon, on ne peut plus rien faire".