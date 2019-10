VIDÉO - Le patron de Facebook remis en place par une élue du Congrès américain

Ce mercredi 23 octobre, Mark Zuckerberg devait défendre son projet de crytpomonnaie devant le Congrès américain mais il a aussi dû répondre aux questions sur la question des fake news et de l'utilisation des données personnelles des internautes.

Il était venu défendre son projet de crypto-monnaie, "Libra" devant le Congrès américain, mais Mark Zuckerberg s'est aussi fait reprendre sur la question des fausses informations sur son réseau social Facebook. Alexandria Ocasio-Cortez, représentante démocrate, commence par questionner le PDG sur le scandale Cambridge Analytica : en mars 2018, l'entreprise a été accusée d'avoir aspiré et utilisé à leur insu les données personnelles de dizaine de millions d'utilisateurs de Facebook à travers le monde.

Aucun contrôle sur les contenus mensongers ?

Puis, elle a confronté le patron du réseau devant un cas concret : "Est-il possible pour moi de diffuser une publicité mensongère contre mes adversaires du parti Républicain ?" Question à laquelle Mark Zuckerberg est incapable de répondre. Sa défense, entre deux bégaiements, consiste à explique que le mensonge, "c'est mal" mais que les internautes doivent être capables de définir eux-mêmes si on leur ment ou non.

VIDÉO - Marc Zuckerberg remis à sa place par Alexandria Ocasio-Cortez

