VIDÉO | Le Père Noël est descendu du ciel pour les enfants du CHU de Nîmes

Nîmes, France

On commence à compter les dodos avant Noël, plus que quelques jours et ça commence à trépigner dans les maisons, on l'entend de plus en plus cette petite phrase, comme un refrain : "c'est quand qu'il arrive"?

Le Père Noël admiré par les enfants et le service pédiatrie du CHU de Nîmes © Radio France - Solène Cressant

Au CHU de Nîmes, ce jeudi, les enfants n'ont même pas eu le temps de se le demander, que le Père Noël en personne est descendu du ciel rien que pour eux. Une descente en rappel au milieu de la cour du bâtiment de pédiatrie, organisée par les Sapeurs Pompiers du Gard. Une fois sur terre, le Père Noël a distribué des cadeaux aux enfants, collectés ces dernières semaines par les pompiers eux-mêmes.

Roméo, 3 ans, très impressionné par l'arrivée du Père Noël Copier

Roméo a reçu un cadeau du Père Noël en personne © Radio France - Solène Cressant

Ce Père Noël plus vrai que nature n'est autre qu'un sapeur-pompier volontaire, Rémy "je suis déjà dans le milieu associatif, quand les sapeurs-pompiers ont monté l'opération, ils ont eu besoin d'un Père Noël, je me suis proposé pour le faire. Je suis un expert en "oh, oh, oh!" c'est la passion !" s'amuse le jeune homme.

Un goûter spectacle avec Chico et son fils Mario

Après la distribution de cadeau, les enfants mais aussi les adolescents du service psychiatrie et ceux de la Villa Terrone ont pu assister à un goûter-spectacle, avec "Au cœur de nos rêves" une troupe qui interprète des chansons écrites par les enfants de La Timone à Marseille, une démonstration de danse sévillane avec l'association nîmoise "Amor del Fuego" et pour clôturer le tout, Chico, des Gipsy Kings, est venu jouer trois chansons avec son fils de 14 ans, Mario. En prime, la fameuse "Bamboleo".