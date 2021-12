Vous l'avez vu passer, vous ? Le Père Noël fait sa tournée depuis ce vendredi 24 décembre chez les familles de Toulouse et des environs, pour distribuer ses cadeaux, aux petits mais aussi aux grands.

VIDEO - Le Père Noël fait sa tournée à Toulouse et ses environs

C'est la magie de Noël ! Le Père Noël a commencé sa traditionnelle tournée hier, avec ses cadeaux à distribuer aux enfants mais aussi aux grands. Et il s'est arrêté chez la famille Gristi ce vendredi 24 décembre, à Aucamville, au nord de Toulouse. Une "surprise totale" pour le petit Raphaël, 4 ans, et sa soeur Louise, 11 ans.

Le Père et la Mère Noël font le tour des familles © Radio France - Soisic Pellet

Les adultes aussi émus que les enfants

Et ça marche aussi chez les grands. D'ailleurs, le Père Noël se demande "si ça ne fait pas autant plaisir aux adultes qu'aux enfants. On voit des adultes très émus à chaque fois, ça fait remonter des souvenirs d'enfance", raconte-t-il. Anne-Marie, la grand-tante de Louise et Raphaël à Aucamville confirme, "je suis totalement dans la magie de Noël".

Les grands aussi émerveillés que les enfants devant le Père Noël © Radio France - Soisic Pellet

Moment très attendu : le déballage des cadeaux

Mais ce qu'on attend le plus avec la venue du Père Noël, c'est évidemment les cadeaux. Des figurines Harry Potter, des livres pour les plus petits, un Buzz l'éclair. "J'avais fait une liste et j'ai eu presque tout", raconte Louise, "même si je lui avais dit que j'avais fait quelques bêtises !"