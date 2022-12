C’est une maison colorée, avec des centaines de milliers de lumières, qui ne passe pas inaperçue à Creissan, un petit village au nord de Béziers. Mais pour la trouver, il vous faudra faire preuve de curiosité. Située à la sortie de la commune, en contrebas de la route de Quarante, au bout d'un chemin qui mène à l'entrée du vignoble, la maison de Régis et Catherine Jarlet offre un spectacle époustouflant. "C’est un vrai parc d’attractions**"**, confie Emeline. Pour la cinquième fois, cette habitante de Capestang y amène ses enfants, mais reconnaît que c’est aussi pour son plaisir personnel.

Régis, 61 ans, est un passionné d'illuminations de Noël. "On met le paquet depuis dix ans. Avant, nous avions quelques décorations dans le jardin, avant d'y prendre goût", confie le propriétaire et créateur de cet espace aménagé sur une partie de son jardin de 2.700 mètres carrés.

Chaque année, le budget consacré prend de l’ampleur. "Environ 700 euros" explique ce Creissanais, rapidement repris et charrié avec sourire par son épouse : "Non non, cette année il y en a pour 2.000 euros !" Bref, ça ne rigole plus chez les Jarlet. Mais tout est fait pour vous en mettre plein les yeux : "Notre plus grand bonheur est d'admirer les sourires et tous ces yeux qui brillent à la sortie de la maison."

Un décor imaginé dès l'été

Régis, artisan plaquiste à son compte, ne manque pas d’imagination pour créer les décors. Car ici, une grande partie des décorations est réalisée par le couple, leur fils et son tonton. Et ils s'y prennent tôt : "Nous commençons nos installations en septembre. Mais tout au long de l'été, pendant que certains vont à la plage, nous, nous imaginons, fabriquons la décoration."

Comment concilier magie de Noël et prix de l'énergie en hausse ?

Évidemment en cette période d’inflation et de hausse des prix du kilowattheure, il a fallu trouver une solution pour éviter de faire exploser la facture d'électricité. "Contrairement aux années précédentes, nous avons ont été contraints de réduire la période d’illumination. C'est préférable financièrement". Le jardin est illuminé de 17h30 à 20h la semaine et jusqu'à 21h le week-end. Les années précédentes, le couple ouvrait jusqu’à 23h.

L'entrée est entièrement gratuite. Des visiteurs n'hésitent pas à laisser des dons, pour encourager les Jarlet à poursuivre cette aventure commencée il y a neuf ans. "Des amis sont venus un soir visiter. Des passants étaient devant et sont entrés. Ils pensaient que nous étions ouverts au public. L'idée nous a beaucoup plu." Et chaque soir, Régis et Catherine sont fidèles au poste pour accueillir le public.

Les visiteurs ne savent plus où donner de la tête, les décorations sont partout. Le moindre espace du jardin est illuminé. "L’an prochain. Nous allons décorer l’immense sapin au milieu du jardin", promettent les heureux propriétaires.

La maison illuminée de la famille Jarlet à Creissan (Hérault) © Radio France - Stéfane Pocher

Des guirlandes micro-LED, peu gourmandes en électricité

Tentés vous aussi pour installer des illuminations ? Mais combien coûtent réellement ce type de guirlande ? À cause des augmentations des tarifs énergétiques, cette question est inévitablement dans les pensées de nombreuses personnes, craignant de se trouver avec des gros montants de facture d'électricité à régler. Heureusement depuis ces dernières années les vieilles illuminations de Noël ont été remplacées presque intégralement, par des micro-Led. Cette technologie permet d'économiser de 80 à 90% par rapport aux vieilles ampoules à incandescence. L'Agence pour la transition écologique (Ademe) reconnaît que les LED "ont permis de faire baisser drastiquement la consommation entre 2006 et 2021."

Loin de Creissan, mais seulement pour vous donner une idée de cette consommation, sur les Champs-Elysées, lieu emblématique de la féérie de fin d'année, "ce sera entre 50 ou 60 euros par jour de consommation électrique pour les 4 km d'illuminations", confie Johan Hugues, codirecteur général de Blachère Illumination, leader européen du secteur basé dans le Vaucluse. L'entreprise "allume" depuis le 20 novembre ce qui est souvent considéré comme "la plus belle avenue du monde" . Là aussi pour des questions d'économie, les illuminations sont éteintes chaque soir à 23h45, soit 2h15 plus tôt que les années précédentes, et ces illuminations auront lieu sur six semaines contre sept auparavant.

La maison illuminée de la famille Jarlet à Creissan (Hérault) © Radio France - Stéfane Pocher

Stéfane Pocher © Radio France - Stéfane Pocher

