VIDÉO : le pilote alèsien, Romain Dumas, à l'assaut de son cinquième Paris-Dakar en Arabie Saoudite

Le pilote alèsien, Romain Dumas a présenté ce lundi sur le pole mécanique d'Alès l'une des deux voitures engagées sur le prochain Paris/Dakar en Arabie Saoudite en janvier prochain. Des "monstres" made in Cévennes préparés par son écurie RD Limited.

Romain Dumas devant son "'monstre" made in Cévennes.

Ce sera son cinquième Paris/Dakar. Le champion du monde d'endurance, double vainqueur des 14H du Mans, quadcruple vainqueur de celles de Nurburgring, double vainqueur de la mythique Pikes Peak, Romain Dumas s'aligne sur le prochain Paris/Dakar en Arabie Saoudite en janvier prochain.

Deux monstres made in Cévennes

Son écurie, RD Limited, travaille depuis plus d'un an sur deux Buggy DDX. Celle de Romain Dumas, co-pilotée par Gilles de Turckheim portera le numéro 315. Moteur Ford V8 de 370 chevaux avec deux roues motrices. L'alésien qui avait vu son buggy brûlé dès les premiers kilomètres de l'édition 2019, espère bien voir les deux véhicules sous les couleurs d'Alès Agglo finir le 15 janvier à Djeddah et placer quelques chronos;