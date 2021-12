VIDÉO - Le pilote alésien Romain Dumas toujours à l'assaut du raid Dakar

Et toujours Romain Dumas au prochain Raid Dakar. La 44e édition, la 3e sur le territoire de l'Arabie Saoudite. 5e participation pour le pilote alésien au volant d'un Buggy DXX portant le numéro 215. Deux voitures engagées, la sienne avec Remy Boulanger comme copilote et la 251 pilotée par Alexandre Pesci et Stéphan Coni.

13 étapes avec le podium de départ le 01/01/2022 à Ha'il - une journée de repos Ryad le 08/01 - arrivée à Jeddah le 14/01, 8312 km au total. Une journée de repos Ryad le 08/01. Outre Romain Dumas, 168 motos, 21 quads, 95 voitures, 49 prototypes légers, 51 SSV et 57 camions et 144 classic sont engagés pour une édition 2022 qui conjugue chaleur et sable, beaucoup de sable et de différentes natures.

"Toujours made in Cévennes."

Les deux monstres de 1580 Kilos ont été entièrement conçus et fabriqués sur le pôle mécanique d'Alès-en-Cévennes. Une équipe de trois personnes de RD Limited travaillent quasiment à l'année sur ce projet. 400 CV, deux roues motrices, chacune d'elles pesant 37 kilos, (facile de changer dans les dunes). Pour cette cinquième participation, on a travaillé a augmenter la motricité (Romain Dumas n'est pas un grand fan des dunes) et ajouté une climatisation.