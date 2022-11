VIDÉO - Le plus vieux chat du monde s'appelle Flossie, elle aura bientôt 27 ans

Flossie a été reconnue par le livre Guiness des records comme le plus vieux chat du monde encore vivant. C'est une chatte noire et marron de presque 27 ans, soit autour de 120 ans pour un humain. Flossie est toujours "joueuse et curieuse", explique sa propriétaire actuelle, Vicki, qui précise que le félin vit bien avec sa surdité, et s'adapte facilement à de nouveaux environnements, même si elle voit très mal. "Je savais depuis le début que Flossie était un chat pas comme les autres, mais je n'imaginais pas partager mon toit avec la détentrice d'un record !", a encore confié Vicky au livre Guinness des records.

C'est un refuge pour chats, "Cats Protection", qui a découvert son âge en se penchant sur son carnet de vaccination et qui a eu l'idée de tenter de faire homologuer son record. Car Flossie a eu une vie mouvementée : née dans la rue, près d'un hôpital du comté de Merseyside, près de Liverpool, elle a été adoptée, à quelques mois, par un employé de l'établissement. Elle vivra avec lui 10 ans, jusqu'à ce que son propriétaire décède. Elle est alors adoptée par sa soeur, jusqu'à ce qu'elle aussi meure, 14 ans plus tard.

Confiée à une association en 2022

C'est alors le fils du premier propriétaire qui prend le relai pendant trois ans jusqu'à ce qu'il confie l'animal à cette association, pour qu'elle reçoive les soins et l'attention adaptée à ses besoins. "Ce n'était pas une décision facile", explique la coordinatrice de Cats Protection Naomi Rosling. "Être un propriétaire responsable, c'est penser aux besoins de l'animal avant ses propres sentiments", résume-t-elle.

Si Flossie est la plus vieille chatte du monde encore vivante, elle n'a pas surpassé Creme Puff, qui a vécu de 1967 à 2005 au Texas.