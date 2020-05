VIDEO - Le préfet de Savoie détaille les conditions du déconfinement pour les lacs et la montagne

Un feu vert pour la montagne et les bords de lacs, mais avec des bémols, et dans tous les cas en respectant les règles. Le préfet de Savoie Louis Laugier a détaillé samedi les particularités locales du déconfinement qui doit débuter lundi.

Les activités de montagne limitées à la journée

L'arrêté préfectoral interdisant les activités de montagne sera levé dimanche soir. Randonner à pied où à ski sur les dernières pentes enneigées sera donc possible, à condition bien sûr de respecter la distanciation sociale, la limite des 100 kilomètres, des groupes de moins de 10 personnes, et des sorties d'une journée maximum.

"Nous allons rouvrir la montagne à partir de lundi" explique Louis Laugier, " mais en limitant les sorties à la journée car les refuges restent fermés au moins jusqu'au 2 juin. Il faut éviter de se retrouver dans des situations sanitaires dégradées et ne pas surcharger les services de secours. Il y a toujours cet équilibre à trouver".

La pratique de l'alpinisme nécessitant de passer la nuit en refuge reste donc interdite, ainsi que certaines activités spécifiques comme le vol libre par exemple, "en attendant une liste des sports autorisés par le ministère des sports, qui permettra d'affiner des questions parfois plus complexes".

L'accès aux lacs soumis à dérogations

Le feu vert a des tons plus orangés en ce qui concerne l'accès aux grands lacs, très prisés au printemps. "Il sera possible dès lundi d'aller se promener au bord des lacs" détaille Louis Laugier, "mais les plages et les activités nautiques restent interdites". Pas question donc pour l'heure de faire bronzette.

Comme en Haute-Savoie pour le Lac d'Annecy, il sera en revanche possible pour les communes d'obtenir des dérogations. Charge aux élus d'en faire la demande, en proposant des conditions sécurisées d'accès aux plages et la possibilité de pratiquer certaines activités sur l'eau. La communauté d'agglomération Grand Lac pour le lac du Bourget, ainsi que la communauté de communes du lac d'Aiguebelette,sont déjà sur les rangs. "Les demandes seront étudiées dans la semaine, les échanges seront de même nature que ceux que l'on a pu avoir pour les marchés pendant le confinement" poursuit Louis Laugier.

