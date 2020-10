Tarbes : le préfet des Hautes-Pyrénées répond au sentiment d'insécurité des commerçants du centre-ville

Le préfet des Hautes-Pyrénées a été à la rencontre des commerçants du centre-ville de Tarbes, ce mardi après-midi. Rodrigue Furcy a accompagné des patrouilles de police pédestres pour répondre aux problèmes d'insécurité. Les commerçants du centre-ville constatent une monté de l'insécurité et de l'incivilité, en particulier depuis le début du déconfinement.

Incivilités, bagarres et trafic de drogue

Entouré de 4 agents de police nationale et 3 policiers municipaux, le préfet a arpenté la rue Foch à la rencontre des commerçants, il a écouter leurs inquiétudes. À la bijouterie Castiella, le patron a des choses à dire : "il faut faire quelque chose pour nous débarrasser du trafic de drogue dans le centre-ville, ça fait fuir nos clients. Cela ne sert à rien de refaire trottoirs et voiries si la délinquance s’installe durablement", explique Alexandre Castiela, sa bijouterie est installée rue Foch depuis 1965.

Le préfet, accompagné du directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), Laurent Sindic, a tenté de rassurer les commerçants. "Les indicateurs sur la sécurité montrent une baisse du nombre de faits, tempère Rodrigue Furcy. En revanche, on a toujours cette impression qui nous ai remonté de difficultés de sécurité, en réalité plutôt d'incivilités et ce sentiment qu'il y a moins de respect des règles. On a rencontré un commerçant tout à l'heure qui nous a dit qu'il y avait de temps en temps des personnes sans domicile fixe qui rester un peu trop longtemps devant son magasin et que cela porter préjudice à sa capacité à faire venir des clients. Ce genre de problématique est du ressort de _la police de sécurité du quotidien_. Avec cette police, on travaille sur ce sentiment qu'il y a des incivilités et on augmente le nombre de patrouilles pour répondre à ces problématiques".