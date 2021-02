Un mois après son arrivée en prêt à Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta a inscrit son premier but avec son nouveau club. L'ancien attaquant de la Berri frappe fort dans le championnat anglais.

VIDÉO - Le premier but exceptionnel en Angleterre de Mateta, ancien attaquant de la Berri

La célébration de Jean-Philippe Mateta après son premier but signé en Angleterre

Jean-Philippe Mateta s'est déjà fait remarquer en championnat d'Angleterre. L'attaquant de Crystal Palace, arrivé en prêt en janvier, a marqué son premier but en première division anglaise. Et c'est un petit bijou. Dos au but, à la réception d'un centre, Mateta propulse le ballon au fond des filets grâce à une subtile talonnade qui passe entre les jambes du gardien.

Jean-Philippe Mateta confirme sa montée en puissance depuis le début de sa carrière. Les supporters de la Berrichonne Football se souviennent encore très bien de son passage. Avec Châteauroux, Mateta avait marqué 11 buts en 22 rencontres de National lors de la saison 2015-2016. Il avait ensuite rejoint l'Olympique Lyonnais.