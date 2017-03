VIDÉO - Le premier sous-marin nucléaire français, Le Redoutable, lancé il y a 50 ans

Il y a 50 ans ce mercredi était lancé le premier sous-marin nucléaire français à Cherbourg. Un événement pour le port de la Manche et pour toute la Marine nationale.

On "fête" les 50 ans du lancement du Redoutable ce mercredi à Cherbourg. Le 29 mars 1967, Charles de Gaulle venait à Cherbourg et appuyait sur le bouton pour mettre à l'eau dans le port le premier sous-marin à propulsion nucléaire construit par la France. Un engin complètement novateur construit dans les ateliers de l'ancêtre de DCNS à Cherbourg.

Après 20 ans de service et quelques 90.000 heures de plongée sous toutes les mers du monde, le bâtiment de 128 mètres de long a été retiré du service. Depuis avril 2002, Le Redoutable est ouvert au public dans la Cité de la Mer et déjà plus de 3,4 millions de visiteurs ont pu monter à bord et découvrir le sous-marin.

