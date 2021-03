VIDÉO - Le projet de réaménagement du parvis de la gare de Pau dévoilé

La ville de Pau a présenté ce vendredi le futur aménagement du "pôle d'échanges multimodal" de la gare. Un parvis entièrement réaménagé, plus vert, et qui fait plus de place aux piétons et au Fébus. Un troisième parking près de la gare va être créé.

"L'entrée de ville la plus majestueuse", voilà l'ambition du maire de Pau François Bayrou, pour le futur aménagement du parvis de la gare, à l'horizon 2024. Ce "pôle d'échanges multimodal", d'un coût total de 22 millions d'euros, a été dévoilé ce vendredi matin. Le changement majeur sera le fait que les places de parking actuellement situées sur le parvis immédiat de la gare vont disparaître, ou plutôt être déplacées un peu plus loin. Les premiers travaux commenceront le mois prochain (l'élargissement et la réhabilitation du pont Lalanne).

Des jardins aménagés le long de l'Ousse

La gare de Pau va changer de visage puisque tour à tour les ailes est (en mai 2021) et ouest (au 1er semestre 2022) vont être détruites. Côté est, c'est une promenade le long de l'Ousse, très végétalisée, qui prendra place, avec une passerelle piétonne construite pour rejoindre l'avenue Jean Biray à hauteur du parking du Stadium. Côté ouest, au niveau du pont de la Sernam, sera aménagé l'arrêt du Fébus ainsi qu'un dépose minute et un aménagement pour rejoindre la halle Sernam et le parking de l'usine des tramways dans son prolongement.

Les parkings du Stadium (144 places dont 50 courtes durées) et de l'usine des tramways (120 places longue durée) vont avoir droit à un lifting alors qu'un troisième parking "Baradat", de 220 places, va être créé avenue Léon Heid sur l'emplacement de l'ancien ferrailleur. Pour rejoindre l'esplanade de la gare et le funiculaire, une navette va être mise en place "au moins à titre expérimental" depuis cette nouvelle zone de stationnement.