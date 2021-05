VIDÉO - Le projet de stade d'athlétisme couvert se précise à Limoges

Pratiquer l'athlétisme par tous les temps sera bientôt possible en Limousin. Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne présente le futur stade d'athlétisme couvert. Ce projet est issu des Assises du Sport, organisées en 2016. Il sera construit en zone sud de Limoges, sur le site de Chéops (Centre d’hébergement et d’éducation des organismes professionnels et sportifs), où se trouve déjà notamment un dojo.

Un espace pour les entraînements du lancer de poids et de disque

Le projet est conséquent : plus de 12.000 m² de superficie, dont 8.400 m² d'espaces bâtis. La salle d'athlétisme comprendra notamment une piste ovoïde de 200 mètres avec 6 couloirs, des aires de saut en longueur, de triple saut, de saut à la perche et de lancer de poids. Les agrées de gymnastique seront également installés au centre de la salle.

Des espaces d'échauffement sont aussi prévus. Une piste de 115 mètres (4 couloirs) pour l'échauffement du 100 mètres se trouvera sous une tribune. Plus novateur et inédit, un espace sera dédié pour les entraînements de lancers de marteau et de disque.

On l'attend avec impatience - Nadine Berthier, co-présidente du club d'athlétisme de Saint-Junien

Près d'une vingtaine d'années que les clubs attendent ça ! Nadine Berthier, qui co-préside le club d'athlétisme de Saint-Junien, ne cache pas son plaisir : "On est très très content de cette salle et qu'il y ait une salle en Limousin. Ça évite aux clubs d'ici de faire des kilomètres pour aller à Bordeaux, à Clermont . Que ce soit les autres qui se déplacent un peu aussi ! Qu'ils viennent en Limousin, voir qu'on a des belles installations."

Nadine Berthier n'est pas la seule à attendre le nouvel équipement. Michael Bournazeix, Haut-Vienneois et directeur sportif de la Ligue d'Athlétisme de Nouvelle Aquitaine, imagine déjà la suite : "Notre objectif c'était à la fois de faire un outil pratique pour les usagers, mais aussi de se démarquer pour attirer des gens du niveau départemental, régional, interrégional et national. Ça va donner de l'envie. Je me rappelle Clermont, 20 ans après, on voit le niveau qu'a pris cette salle et le niveau des sportifs qui s'y entraînent. Il y a un ex recordman du monde, Renaud Lavillenie... Donc, ça va développer fortement l'athlétisme et les usagers dans cette salle."

L'architecte limougeaud, Patrick Laroudie, en pleine explication sur l'emplacement du futur stade d'athlétisme couvert © Radio France - Valérie Mosnier

Le Conseil Département de la Haute-Vienne, maître d'ouvrage, a confié, à la suite d'un concours restreint, la réalisation du projet au cabinet d'archirtecture Jean Guervilly (video ci-dessus), secondé par l'architecte limougeaud Patrick Laroudie. Les deux hommes ont imaginé une structure reliée avec les bâtiments existants et d'un aspect très épuré. La présence de vitres au niveau des gradins et de sheds vitrés sur le toit permettront de faire entrer la lumière naturelle.

Les travaux de ce futur stade d'athéltisme couvert à Limoges doivent commencer début 2022, pour une durée d'un an. Les infrastructures devraient être opérationnelles début 2023.

Le chantier est estimé à environ 16 millions d'euros. Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne va solliciter des financements de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l'Etat ET de l'Europe

