VIDÉO - Le rappeur Soso Maness interrompt son concert dans les Landes pour défendre une jeune femme harcelée

"Respecte, respecte les femmes!" En plein concert au You-F Festival, ce vendredi 8 octobre, le rappeur Soso Maness a demandé aux musiciens d'arrêter la musique pour interpeller un homme qui harcelait une jeune femme sous ses yeux dans la fosse.

A deux reprises, sous les acclamations du public, Soso Maness lui demande de la laisser tranquille.

Cette scène a été filmée par un spectateur : Tom, un dacquois de 17 ans. Il assistait au concert avec un groupe d'amis. En quelques heures, sa vidéo a été relayée plus de deux cent mille fois sur les réseaux sociaux et retwittée par le rappeur lui-même : "Après la scène, la femme est partie à l'écart, elle était un peu sous le choc. Je crois que le mec est parti. Tout le monde disait «Sortez-le!". On peut dire beaucoup de choses sur ce rappeur mais tout le monde a apprécié sa réaction, il reste humain !"