VIDÉO - le rapport du GIEC remis à la préfecture et au maire de Nîmes

La météo n'était pas de la partie, mais la mobilisation quand même à l'appel de Nîmes en transition, Attac-Nîmes ou Citoyens pour la transition énergétique. Une centaine de personnes a fait une chaine humaine ce samedi en début d'après-midi à Nîme (Gard) pour remettre le rapport du GIEC, (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) à la préfète du Gard, Marie-Françoise Lecaillon et au maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier.

Un rapport qui souligne une nouvelle fois l'urgence climatique avec par exemple - et on le sait dans le Gard - des changements type épisode pluvio-orageux de plus en plus forts et de plus en plus fréquents. Et de la pluie, il y en a eu, pas de quoi faire faiblir la détermination des manifestants. De la préfecture à la mairie et beaucoup de bruit pour signifier encore une fois l'urgence climatique.

En anglais, ils ne le lisent pas

Un rapport qu'on a pris la peine de traduire de l'anglais aux français pour que nul n'ignore, représentante de l'état et maire de Nîmes : "il fait 36 pages, on l'a traduit, même les graphiques, ils pourront le lire et comprendre l'urgence" explique Jacques Sarda de Nîmes en transition. Et l'urgence est là pour Yannick : "ce sont mes enfants qui me poussent à descendre dans la rue, quand je vois le monde que je leur laisse" et Paul de conclure : "c'est vrai qu'on constate des blocages de la part des élus et la catastrophe est là, _on sait ce qu'il faut faire mais on ne le fait pas_".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Reportage "on air" sur France Bleu Gard Lozère. Copier

"Pour une fois que les citoyens se mobilise" explique Marie Thérèse, "il faut que les élus nous entendent et se bougent à leur tour". Le rapport du GIEC a été déposé en préfecture et mairie de Nîmes. Portes closes en ce samedi mais deux rendez-vous ont été obtenus les 24 et 25 Mars : "en espérant qu'ils nous entendent et qu'ils acceptent de travailler avec la population".