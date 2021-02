VIDÉO : le restaurant La Boca fait de la résistance à Uzès dans le Gard

Il était le seul à le faire, mais il l'a fait. Lui, c'est Paul, du restaurant La Boca à Uzès. Il a bien tenté de rallier toute où une partie de ses homologues du Duché (82 restaurants au total), mais pas un seul n'a répondu à son appel à ouvrir ce 1er février pour protester contre la fermeture des restaurants "qui dure, qui dure". Le matin même le gouvernement avait prévenu, "toute ouverture sauvage sera punie dans un premier temps de la suspension pendant un mois du fond de solidarité". La menace a porté ?

Il faut que les gens comprennent dans quelle situation nous sommes

Paul a eu de la chance. Non seulement son ouverture (plat à emporter à consommer debout devant l'établissement) a remporté un vif succès - au bas mot 80 personnes - mais en plus, il n'y a eu pendant les plus de deux heures qu'a duré "l'opération de résistance", pas l'ombre d'un contrôle.

Une affaire de liberté publique

La vente à emporter marque le pas depuis le début de l'année dit Paul. La contestation du masque monte à bas bruit. Les clients de cette "ouverture sauvage" en plus de l'aider dans une situation difficile entendaient marquer "leur droit de ne pas être d'accord avec la politique sanitaire".

Çà fait du bien de se retrouver sans peur, ensemble

Pas moins de 80 repas confectionnés par le restaurant d'Uzès La Boca. Des clients ravis et sans masque. "On nous fait vivre avec la peur, je n'ai pas peur, ça fait du bien", le discours majoritaire entendu sur place par des clients contents, en outre, de partager "une cuisine délicieuse faite avec des produits d'ici".

