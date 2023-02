VIDEO - Le retour à Saint-Nazaire de l'hydroptère, voilier légendaire sauvé de la casse in extremis

Gabriel Terrasse a racheté et rapatrié des Etats-Unis l'hydroptère, ce bateau volant légendaire, pour mieux le ressusciter. "Objectif : le voir sur l'eau à Saint-Nazaire dans un an"

En ce mardi 21 février, aux pieds du pont de Saint-Nazaire sur le port de Montoir, le Ville de Bordeaux, le navire d'Airbus en provenance de Mobile, Etats-Unis, débarque une cargaison tout à fait particulière.

Airbus a participé il y a 30 ans à la conception de l'hydroptère. Le groupe a décidé de soutenir Gabriel Terrasse et de mettre son navire à disposition © Radio France - Hélène Roussel

A l'intérieur se trouvent les dernières pièces de l'hdyroptère.

La coque et le mât de l'hydroptère dans la "gueule" du navire Ville de Bordeaux d'Airbus à Montoir, quelques minutes avant son déchargement © Radio France - Hélène Roussel

Le mât et la coque, 32 mètres de long au total. La manoeuvre est délicate.

Un peu d'Histoire

Ce bateau légendaire a été conçu par l'architecte naval Alain Thébault en 1994. Très inspiré du trimaran d’Éric Tabarly, l'hdyroptère est capable de voler au-dessus de l’eau grâce à ses foils. En 2009, il établit le record absolu de vitesse à la voile sur 500 mètres avec un sprint à plus de 100 km/h. Record qui reste inégalé à ce jour. Mais en juillet 2015, il échoue dans sa tentative de record en haute mer entre Los Angeles et Honolulu. Il est alors laissé à l’abandon à Hawaï, et mis aux enchère en 2019 sous peine de partir à la casse.

"Ce joyau national, cette pépite technologique ne pouvait pas partir sous les coups d'une pelleteuse. J'ai tout plaqué, j'ai mis 8 000 dollars et avec un ami américain, Chris Welsh, on a décidé de sauver l'hydroptère", raconte Gabriel Terrasse. Logisticien et lyonnais à l'époque.

C'est un projet-passion qui anime depuis 4 ans toutes ses nuits, ses week-end, ses vacances. Faire revoler l'hydroptère, c'est son rêve. Mais tout n'a pas été simple pour Gabriel Terrasse. Son ami américain disparaît en 2021. Et puis il faut faire traverser les Etats-Unis à l'hydroptère, jusqu'à Mobile. Mais il s'accroche. Soutenu par plusieurs entreprises à commencer par Airbus et Idéa. Par de nombreux bénévoles aussi, ingénieurs ou pas du tout. "Pour l'instant, le budget reste autour de 600 000 euros, mais tout reste ouvert" explique Gabriel Terrasse qui veut faire de l'hydroptère un bateau labo, à la pointe de la recherche.

La coque et le mât de l'hydroptère vont rester sur la zone de stockage d'Airbus à Montoir au moins jusqu'au 1er mars. Ensuite, ils seront acheminés en convoi exceptionnel jusqu'à Nantes, dans un entrepôt mis à disposition par le groupe Secodi dans le bas Chantenay. Tout près du chantier Black Pepper d'Armel Tripon. Toutes les autres pièces du bateau "à 60% un avion", sont déjà arrivés, hébergés sur le technocentre d'Airbus à Nantes.

"Le voir voler sur l'eau dans son berceau de Saint-Nazaire l'année prochaine"

Pour le réassembler et le rénover, "en réalité, il est en très bon état, il y a peu de travail à faire", ce sera comme un chantier participatif. Viendra bricoler qui veut en fonction de ses compétences. "Ils sont déjà nombreux ceux qui veulent voir, toucher l'hydroptère, c'est bien plus qu'une machine" conclue Gabriel Terrasse, très ému en ce mardi après-midi. Objectif : "que l'hydroptère revole sur l'eau ici dans son berceau de Saint-Nazaire l'année prochaine, pour ses 30 ans".