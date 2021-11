VIDÉO - Le retour de la capéa d'El Campo dans les arènes de Gallician

La capéa du club taurin El Campo de Vauvert ce jeudi dans les arènes de Gallician. 12 apprentis-toreros du centre de tauromachie de Nîmes ont pu mesurer leur progrès dans l'art du toréo face à 6 vaches camarguaises. Pas un cadeau pour des jeunes âgés de 12 à 18 ans, le camarguais ne se laisse pas facilement manœuvrer, mais une belle séance d'entraînement et la satisfaction du public.

Du bétail pas facile à manœuvrer

Vif, sauteur voire même pugnace, un bétail qui fait en moyenne 150 kilos et qui ne collabore pas facilement. Gauthier était en piste, "Il faut du souffle, la vache est vive, un bon exercice de cardio". Le bétail est emboulé, il n'y a pas de picador, ni de mise à mort et pas de danger pour Manuel. Reste qu'il a été pris : "Ca va, elles sont petites, mais il faut quand même faire attention". Il n'y a pas de danger majeur mais 150 kilos sur le dos, c'est spécial.

Une répétition, sans le dire, de la journée des tridents

Attention danger. Traditions, chasse, corrida, course camarguaise, plus généralement, ruralité, ces marqueurs forts de l'identité des terroirs seraient attaqués. Et à l'occasion de la commémoration du centenaire de la levée des tridents ce dimanche, ses défenseurs lancent un appel à manifester (14H30 à partir de la rue de la république).

En 1921, la SPA (société protectrice des animaux) attaquait en justice deux corridas (sans succès et condamnation aux dépends). Ces plaintes ont soulevé une très forte indignation. En réponse, une manifestation géante, la journée dite de la levée des tridents.