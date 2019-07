VIDEO - Skatepark en mauvais état à Bordeaux : le coup de gueule d'une championne

La Bordelaise Shani Bru, 20 ans, vice-championne d'Europe en 2017, a posté une vidéo pour alerter sur le potentiel danger que représente le skatepark des Chartrons à Bordeaux. La mairie pourrait prendre un arrêté d'interdiction d'accès. Et des travaux d'envergure sont prévus en 2020.

Rampes fissurées, déformées, et même un trou où elle peut passer les deux bras ou jambes, Shani Bru vient de publier une vidéo "en forme de coup de gueule" sur sa page facebook, pour alarmer sur la dégradation, et le potentiel danger que représente le skatepark des Chartrons à Bordeaux. Il est vraiment dans un "état catastrophique alors que c'est un équipement public!"

A un an pile (le 24 juillet 2020) du début des JO de Tokyo, Shani Bru, la Bordelaise de 20 ans, qui vise une participation, explique qu'elle va partir s'entraîner aux Etats-Unis en partie pour cette raison. "Il faudrait un vrai projet qui se mette en place, avec les skateurs de bon niveau (et pas seulement à destination des enfants), pour permettre de progresser et pour que la France ne soit pas en retard pour ce type d'équipements" explique-t-elle.

Le skatepark des Chartrons sera totalement refait en 2020 indique la mairie de Bordeaux

A la mairie de Bordeaux, Arielle Piazza l'adjointe au maire en charge des sports précise qu'elle savait que "ça se dégradait". Elle avait d'ailleurs sollicité l'entreprise de maintenance "qui vient d'être rachetée, d'où le retard pris". Depuis la publication de la vidéo, Arielle Piazza a fixé un ultimatum pour réparer ce qui peut l'être mais elle prévient qu'elle "pourrait prendre un arrêté dès mercredi, pour interdire l'accès des lieux, si la sécurité n'est pas assurée". Par ailleurs, une concertation va démarrer à la rentrée avec les associations pour voir comment refaire "totalement" le skatepark des Chartrons, "pour l'été 2020", avec "une partie pour les enfants et une partie pour les plus expérimentés".