VIDÉO - Le Transall fait ses adieux à l'Armée de l'air sur la base d'Orléans-Bricy

Après plus d'un demi-siècle de service au sein de l'Armée de l'air, le C-160 Transall, l'un des fleurons de l'aviation française, fait sa tournée d'adieux. Avant de tirer sa révérence, il s'est posé sur la base aérienne 123 d'Orléans-Bricy, où une partie de ces appareils étaient basés.

Le C-160 Transall fait ses adieux à l'Armée de l'air et de l'espace. Après 59 ans de bon et loyaux services aux quatre coins du monde, ce mythique avion de transport prend sa retraite. Du 24 mars au 1er avril, il effectue donc sa tournée d'adieux en survolant 24 villes françaises, avant d'atterrir une dernière fois sur la base aérienne de Bricy le 3 avril. À son bord, une cinquantaine d'aviateurs se relaient pour relier les différentes base aériennes sur le parcours. Le 24 mars, le Transall a posé ses roues sur le tarmac de la base d'Orléans-Bricy.

On a tous beaucoup de souvenirs sur cet avion, on a énormément de nostalgie en le voyant partir _- C_apitaine Sylvain, navigateur sur le Transall

En près de 60 ans, une cinquantaine de ces appareils étaient répartis entre Évreux, dans les Yvelines, et la base 123 d'Orléans-Bricy.

Depuis son entrée dans l'Armée, il a participé à la plupart des opérations françaises à l'étranger, de la République Démocratique du Congo, à l'Afghanistan en passant par un engagement dans les Balkans. Le Transall était aussi déployé au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane. "J'ai 10.450 heures de vol sur cet avion, il m'a emmené partout", raconte le capitaine Sylvain, navigateur sur le Transall. "On a tous beaucoup de souvenirs sur cet avion, on a énormément de nostalgie en le voyant partir."

Dernier saut pour les parachutistes

"C'est un avion qui a rendu de grands services à la France", estime de son côté le capitaine Thibault, lui aussi navigateur sur le Transall. "On trouvait ça important de pouvoir dire adieu à tout le monde. On fait donc le tour des unités de parachutistes et pour chacun d'entre eux c'est un pincement au coeur de faire ce dernier saut depuis un Transall."

Le C-160 Transall était conçu pour pouvoir tout transporter : du matériel, des engins et des troupes, en particuliers des parachutistes. Lors de ses adieux à la base de Bricy, le Transall a transporté une dernière fois les commandos de parachutistes, pour les larguer au dessus du château de Chambord.

Une livrée spéciale

Pour l'occasion, le dernier Transall a droit a une livrée spéciale conçue par le designer Regis Rocca. Après avoir terminé sa tournée, ce Transall finira ses jours au musée de l'aéronautique de Toulouse. D'autres modèles auront aussi leur place dans d'autres musées, au Bourget ou encore à Montélimar. D'autres seront démantelés.

Dans sa livrée spéciale, reprenant le design de la cocarde de l'Armée de l'air, le C-160 fait ses adieux aux forces françaises avant de prendre sa retraite. © Radio France - Cécile Da Costa

Le Transall est remplacé par d'autres appareils, comme le colossal A400M Atlas, lui aussi basé à Orléans-Bricy. C'est d'ailleurs à ses côtés que le Transall a survolé une dernière fois la base aérienne loirétaine avant de rejoindre celle de Sainte dans le cadre de sa tournée.