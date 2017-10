VIDÉO - Le Vendredi 13 dans tous ses états

Le jour du Vendredi 13 ne laisse pas grand monde indifférent. Croyance populaire typiquement occidentale elle continue à faire frissonner des millions de Français. Serions-nous, pour autant, tous superstitieux ?

Bénédiction ou malédiction ?

Que vous soyez paraskevidékatriaphobique (phobique du vendredi 13) ou bien encore prêt à solliciter la Fortune, le Vendredi 13 ne vous laisse pas indifférent.

Bénéfique ou malfaisant, il prend ses racines en Occident dans des croyances païennes et chrétiennes. Les treize cycles lunaires annuels, les treize invités à table du Christ ou bien encore le treizième arcane du tarot de Marseille avec la Mort et sa faux symbolisent, encore aujourd'hui, l'espoir ou la crainte du nombre 13 et du cinquième jour de la semaine.

à réécouter On se dit tout - Les superstitions

Le calendrier