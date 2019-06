VIDÉO - Le vrai du faux du D-Day : des statues ont-elles servi à fabriquer des armes ?

Vrai ou faux ? Les monuments et statues du Calvados ont servi à fabriquer des armes ? Et bien, c'est vrai ! L'Allemagne avait besoin de métaux pour alimenter ses usines.

Deux ans après le début de la guerre en 1941, l'Allemagne a besoin de métaux pour alimenter ses usines d'armement. La France, qui a capitulé, est obligée de lancer une grande collecte de métaux non ferreux et se résout à se séparer d'une partie de ses monuments, notamment en bronze.

Pour justifier la fonte de ses œuvres, le régime de Vichy explique que les métaux seront réutilisés pour l'agriculture et l'industrie en France. Une fake news puisque les statues partiront en Allemagne. Les sculptures érigées dans des cimetières ou conservés dans des musées sont exclues des réquisitions. Deux campagnes d'enlèvements sont organisées. Des monuments publics pour la plupart situés dans une quinzaine de communes du Calvados.

Au total, 22 des 36 statues en bronze du département sont détruites sous l'occupation, pour un poids de près de 7 700 kilos. Parmi les œuvres disparues, des effigies de Pierre-Simon de Laplace et François de Malherbe postées devant l'université de Caen.

Heureusement, des statues ont été sauvées par des communes ou des habitants

C'est le cas par exemple d'un ensemble de sculptures du Caennais Auguste Lechesne appelé Les dénicheurs. La municipalité de Caen se mobilise rapidement pour les conserver. Les bronzes quittent leurs squares en 1942 pour être abrités dans un musée. En échange, la ville livre 400 kilos de métal aux Allemands. Un sauvetage qui n'aboutira pas totalement puisque les statues seront endommagées par les bombardements en 1944.

Des résistants participent aussi à la sauvegarde d’œuvres, dans une moindre mesure par rapport aux communes. La statue équestre de Guillaume le Conquérant à Falaise a elle échappée à la fonte grâce à la clémence du comité des Beaux-Arts.

Après la guerre, l'Etat liste un certain nombre de monuments à remplacer par des statues en pierre. D'autres œuvres sont également reconstruites en bronze par les communes. Il reste encore aujourd'hui des traces de ces enlèvements de statues, 8 monuments n'ont jamais été réinstallés. Des socles restent vides à Pont l'évêque et Beaumont-en-Auge par exemple, 75 ans après le débarquement et la libération.

Pour en savoir plus sur cet épisode méconnu de la seconde guerre mondiale, vous pouvez découvrir l'exposition Bronzes en péril jusqu'au 15 novembre 2019 dans la salle de l’Échiquier du château de Caen.