VIDEO - Le zoo de Beauval se prépare à la réouverture

Les 800 espèces du zoo de Beauval s'apprêtent à retrouver leurs visiteurs. Le parc animalier du Loir-et-Cher rouvre ses portes ce mardi, après sept mois de fermeture. Nous avons pu le visiter en avant-première et assister aux derniers préparatifs.

Ils attendaient ça depuis sept mois. Le millier d'employés du zoo de Beauval a travaillé d'arrache-pied pour être prêts pour la réouverture du parc animalier. Ce jeudi, les 800 espèces, réparties dans 40 hectares, retrouveront le public, en jauge restreinte. Pour le moment, le zoo ne pourra pas accueillir plus de 15 000 visiteurs par jour, soit 50% de sa capacité maximale, en raison de la crise sanitaire.

Les visiteurs pourront profiter d'un tas de nouvelles infrastructures. La direction a profité de ces longs mois de fermeture pour réaménager le zoo. Les bassins des otaries et des manchots ont notamment été rénovés, avec une eau plus claire et plus respectueuse de l'environnement et de la santé des animaux.

Et de nouveaux arrivants sont à découvrir ! Ces derniers mois, le zoo a accueilli un nouvel éléphant - venu d'un zoo d'Ardèche - et a enregistré plusieurs naissances, notamment celle de deux koalas.