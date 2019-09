VIDEO - Les 110 ans de Bugatti en grande pompe à Molsheim

Bugatti fête ses 110 ans, et pour marquer le coup, le constructeur automobile a ouvert son site au public, à Molsheim. 700 chanceux ont pu admirer une centaine de modèles et visiter l'atelier.

Molsheim, France

Quand Bugatti fête son anniversaire, c'est lui qui régale. Pour célébrer ses 110 ans, le constructeur automobile a organisé une journée portes-ouvertes à Molsheim ce dimanche 8 septembre. Pour des raisons de sécurité, seules 700 personnes, qui avaient acheté leur billet au préalable, ont pu être accueillies.

Une centaine de Bugatti exposées

Devant le grand public une centaine de Bugatti de tous les modèles et de toutes les couleurs étaient exposées. Les visiteurs ont également eu la possibilité d'entrer dans l'atelier, où sont assemblées les pièces de ces voitures de luxe. "On n'a pas souvent l'occasion de visiter l'usine, on en profite !" s'exclame Anne-Marie, venue en famille. Cet habitant de Molsheim habite juste à côté. "On passe souvent par ici, c'est l'occasion de découvrir ce qui se cache derrière les haies."

C'est un privilège énorme !" Léo, passionné de voitures

Et pour de nombreux visiteurs, cela vaut le coup d’œil. "Déjà voir toutes ces voitures, c'est un privilège énorme, nous qui ne sommes pas de cette catégorie, s'émerveille Léo. Et c'est une fierté régionale !" Sa mère, Delphine, renchérit : "Quand on parle de Molsheim, la première chose qui nous vient à l'esprit c'est Bugatti."

Beaucoup en profitent aussi pour poser des questions aux employés présents. "Les gens nous demandent si les véhicules sont stockés, ce qui n'est pas le cas, est-ce que les clients viennent les récupérer, est-ce que vous les côtoyer, quelles sont les demandes les plus folles que vous ayez reçues", énumère Raphaël Muller responsable qualité, production et analyse sur le site Bugatti de Molsheim.

Bugatti garde quand même une part de secret ; puisque le prototype qui a battu le record de vitesse le mois dernier n'a pas encore été dévoilé au grand public.