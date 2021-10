VIDÉO - À Nîmes, les 30 garages des grillons au Mas de Mingue démolis

Après la vingtaine de garages du Portal en juin dernier, le tour des 30 premiers garages de la résidence des Grillons au Mas de Mingue vont être démolis. Un lieu de deal identifié mais derrière la symbolique, la ville et l'agglomération de Nîmes entame un programme de requalification de ce quartier.

Après la vingtaine de garages du Portal en juin dernier, le tour des 30 premiers garages de la résidence des Grillons au Mas de Mingue à Nîmes vont être démolis. Il s'agit d'un lieu identifié comme un secteur de deal. Mais derrière la symbolique, pour un montant de 4 millions d'euros, Ville de Nîmes, Nîmes-métropole et ANAH (Agence nationale de l'habitat) entament dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) un vaste de projet de requalification de l'entrée d'un quartier situé à l'Est de Nîmes. Un chantier au long cours dont le montant global est estimé à 80M€

Un lieu de deal à mots couverts

Difficile d'aborder dans ces garages pour partie abandonnés la problématique de lieux transformés en lieu de deal. Françoise vit au Mas de Mingue depuis 40 ans. Quand on l'interroge, elle répond prudemment et à l'abri des regards. "Il y a des recoins, sans doute qu'il y en a". Une réalité difficile à accepter pour Samir, soucieux de l'image du quartier. "_Il y en a peut-être mais pas qu'ici. Du deal, il y en a en centre-ville aussi, le trafic ne caractérise pas le Mas de Mingu_e". Samir se veut positif, "peut-être que la rénovation urbaine du quartier changera cette image".

Richard Schieven, monsieur sécurité à la ville de Nîmes. Copier

Une rénovation attendue depuis des décennies

Car derrière la symbolique de la destruction des garages, il y a un projet de requalification du quartier très attendu par la population, un quartier construit dans les années 60 qui fait grise mine depuis. Après la destruction de 50 garages au total, une opération d'amélioration de l'habitat pour trois millions d'euros, concernant 82 logements de la résidence des grillons, sera portée par Nîmes Métropole. La ville de son coté, pour trois millions d'euros, a confié à la SPL Agate, sa société d'économie mixte, l'aménagement d'un espace public : l'entrée du quartier du Mas de Mingue. On se dirige donc vers un nouveau quartier avec la future ligne T2, des commerces et les transferts de la mairie annexe au centre social Jean Paulhan et de la crèche (Clos de Coutelle).