VIDÉO - Les agents de la police municipale à Saint-Jean-de-Luz désormais équipés de caméras-piétons

A Saint-Jean-de-Luz, vous pourrez désormais croiser des policiers municipaux avec un petit boîtier noir sur la poitrine. Quatre caméras-piétons peuvent être officiellement utilisées par les agents depuis ce lundi, comme le prévoyait le renouvellement de la convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat, signé avec le préfet le 28 janvier dernier.

Une mesure "préventive" avant tout

Les huit agents du commissariat peuvent emporter les caméras-piétons avant une patrouille, après l'avoir signalé sur un registre. Elles sont portées au niveau de la poitrine, et se déclenchent sur simple pression. "Dès qu'on va intervenir sur un événement, si le ton monte, voire s'il faut faire une interpellation, on pourra dire au contrevenant qu'il sera filmé, et retrouver un contexte un peu plus serein pour essayer de dialoguer et ne pas envenimer les choses" explique Sébastien Larroche, responsable de la police municipale à Saint-Jean-de-Luz.

C'est surtout de la prévention, dans les deux sens. Pour que les agents respectent leur code de déontologie, et aussi pour que le personnel se sente plus en sécurité face à des critiques ou outrages par rapport à leur fonction. — Sébastien Larroche, responsable de la police municipale

L'utilité des caméras sera d'autant plus vérifiée en période estivale, lorsque la population triple voire quadruple sur la côte. "L'été on travaille de nuit, il n'y a pas de petite ou grande délinquance, il y a de la délinquance, ajoute Sébastien Larroche. Donc le but est de protéger nos agents et d'intervenir sur le terrain de la manière la plus appropriée possible. Plus on avance dans la soirée, plus les personnes peuvent être alcoolisées, c'est aussi une protection pour nous."

Les images stockées pendant six mois si elles ne sont pas exploitées

Seul le responsable de la police municipale ou son adjoint sont ensuite habilités à stocker les images sur le serveur de la police municipale et à les traiter. Elles peuvent ensuite être utilisées dans le cadre de procédures administratives ou pénales, et réquisitionnées par un procureur par exemple. Si elles ne sont pas exploitées, elle sont détruites au bout de six mois.

Mais ces images pourront également être montrées aux agents dans le cadre de formations. "Cela peut servir à débriefer des situations sur des interpellations, pour pouvoir faire de la prévention ou de la formation, lorsqu'une interpellation se passe mal ou au contraire très bien." indique le responsable de la police municipale.