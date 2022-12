VIDEO-Les animations de Noël démarrent sous la pluie à Nîmes

Les festivités de Noël, c'est parti à Nîmes. Le maire, Jean-Paul Fournier a donné le coup d'envoi ce vendredi devant l'hôtel de ville. Un Noël placé cette année sous le signe du cercle polaire et de l'Arctique. Les Nîmois ont également eu droit à un spectacle inédit de 40 minutes avec marionnettes géantes et illuminées par la compagnie des "Quidams" sur le parvis de l'église Saint Baudile. Pour la grande parade de Noël, il faudra attendre le samedi 10 décembre avec 10 chars, 160 danseurs et figurants.

