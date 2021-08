VIDEO - Les anti-pass sanitaire ne veulent "rien lâcher" et manifestent de nouveau à Limoges

C'est désormais une habitude chaque samedi dans les rues de Limoges. Comme ces dernières semaines, des centaines de personnes ont manifesté dans la ville pour s'opposer à l'obligation du pass sanitaire. Le Conseil Constitutionnel ayant validé en grande partie la loi, le pass sera donc exigé dès lundi prochain à l'entrée des restaurants, bars, cafés, lors de trajets longue distance...

Manifestation ce samedi à Limoges contre le pass sanitaire © Radio France - Luc Chemla

Tous dénoncent un déni de démocratie et estiment leurs libertés bafouées. Cependant, malgré la validation des sages, les manifestants ne veulent pas se laisser abattre et promettent qu'ils seront dans la rue le temps qu'il faudra et compte bien encore se montrer "pour faire bouger les choses et renverser le gouvernement".

Ce samedi à Limoges, le cortège est parti de la place Jourdan avant ensuite de se diriger vers la mairie, les halles et la Cour d'Assises de la Haute-Vienne, où les manifestants se sont arrêtés quelques minutes sur les marches, dans le calme.

