VIDEO - Les Black Panthers de Thonon-les-Bains lancent un SOS pour le sport amateur

Dans une vidéo tournée dimanche, les dirigeants, joueurs et bénévoles des Black Panthers de Thonon-les-Bains lancent un appel au secours pour le sport amateur. Sur la pelouse du terrain d'entrainement du complexe Joseph Moynat, ils ont formé un SOS géant pour alerter sur la situation économique du club de football américain, touché de plein fouet par les restrictions liées à la crise sanitaire du Covid-19.

Des pertes abyssales

La survie du club haut savoyard, qui joue les premiers rôles en France et en Europe, est aujourd'hui clairement menacée selon son président Benoit Sirouet, "nous n'avons pratiquement aucune rentrée financière depuis le mois de mars, les pertes sont abyssales, et nous n'avons aucune visibilité, les règles changent tous les quinze jours" déplore celui qui a fondé les Black Panthers en 1987.

Considéré comme un club amateur, le club fonctionne selon des règles qui se rapprochent du monde professionnel, avec trois salariés et un budget annuel de 600.000 euros. "Rien qu'entre mars et juin on a perdu 70.000 euros, c'est ce qui nous permet de repartir la saison suivante, et à nouveau on nous interdit de travailler, à un moment ça ne va plus être possible".

La double peine du couvre-feu

Les entraînements des 60 joueurs de l'effectif senior et des jeunes ont pu reprendre à minima depuis les dernières annonces gouvernementales, mais les contacts restent interdits, "on se contente de les faire courir autour du terrain, on en voit pas le bout" ajoute le président des Black Panthers, qui voit le déconfinement du 15 décembre et l'instauration d'un couvre feu de 20h à 6h d'un mauvais œil. : "pour nous c'est la double peine, c'est encore pire, c'est le vrai confinement. 60% de nos entraînements se font en soirée, on aura plus du tout de pratique".

En 2020 la saison des Black Panthers s'est arrêtée nette après trois matchs. Le club haut-savoyard se projette sur 2021 avec autant d'incertitudes. Même si la date du 20 janvier pourrait permettre le retour sur les terrains, le mal est fait conclut Benoit Sirouet, "on a des crédits et des charges à payer comme toute entreprise. Aujourd'hui une association comme la notre est une entreprise, mais n'en a pas les avantages. L'entreprise aujourd'hui peut travailler, nous non".