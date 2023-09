VIDÉO - Les chevaux de l'Eden à Marguerittes ont besoin d'alimentation adaptée

U n coup de main pour Laura et Patricia qu'on retrouve à la tête des chevaux de l'Eden à Marguerittes (Gard). Une dizaine d'abandon d'équidés âgés depuis le début de l'année. Ils sont accueillis et soignés aux chevaux de l'Eden à Marguerittes. Aux bons soins de Laura Affortit qui a besoin d'alimentation adaptée pour des pensionnaires à la dentition abimée. Elle lance via notre intermédiaire un appel au soutien, le refuge qui reçoit une vingtaine de pensionnaires ne peut pas faire seul face à la dépense supplémentaire.

ⓘ Publicité

loading