VIDEO - Les chevaux de la Garde républicaine surveillent les parcs ostréicoles de la Manche

C'est une visite à laquelle les ostréiculteurs de la Manche sont désormais habitués. Comme chaque année en cette saison, et à un mois des fêtes, les huîtres font naître bien des convoitises. Pour protéger les différents parc du département, la Garde Républicaine se déploie afin de surveiller le moindre voleur. C'était le cas ce jeudi matin à la cale sud de Pirou où 2 chevaux ont sillonné le parc ostréicole.

Voici donc Palykao et Quougloff, respectivement 10 et 17 ans ! Du haut de leur 1m80, ils permettent à leurs cavalières de toiser le parc et de surveiller le moindre intrus. "Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de professionnels qui se volent entre eux ou des particuliers", explique Morgane Rotte, gendarme-adjointe volontaire. Cette dernière profite néanmoins du joli bureau qui lui est réservé. "On a une vue d'ensemble, c'est super !"

Les chevaux à l'entrée de la cale sud. © Radio France - Arthur Blanc

Sur le sable, les producteurs présents se réjouissent particulièrement de cette présence. A l'image de Stéphane Aucreterre, qui chouchoute chaque année 150 tonnes d'huîtres. "C'est vraiment le produit festif à Noël et Nouvel An, ce qui fait que les gens viennent plus dans cette période là. Donc s'ils ne trouvent rien dans les rochers, ils viennent chercher directement dans nos poches", regrette-t-il.

Les rondes sont très régulières sur les plages du département. © Radio France - Arthur Blanc

Mais la vigilance ne s'arrête pas à la plage. Les gendarmes se mobilisent également sur les entrepôts de stockage, cibles également des voleurs. "Il y a des patrouilles la nuit", décrit Thierry Hélie, président du comité régional de la conchyliculture Normandie-mer du Nord. "Donc on surveille aussi bien les produits en mer et dans les établissements. Ce n'est donc pas la peine d'essayer de venir, par la fenêtre ou par la porte, tout est gardé !" Ce phénomène reste toutefois extrêmement rare : l'an dernier dans la Manche, seules quelques dizaines de kilos ont été dérobées dans un entrepôt.