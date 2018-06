Paris, France

Depuis ce lundi fin de journée, une douzaine d'animaux broutent tranquillement l'herbe de l'esplanade des Invalides : ces animaux du cirque, lamas, chameaux, dromadaires, chevaux, ont été installés par l'association des cirques familiaux de France pour démentir les accusations de plus en plus nombreuses de maltraitance formulées par les associations de défense de la cause animale.

#Paris7 L’association des cirques familiaux de France a installé animaux et piste sur l’esplanade des Invalides depuis lundi soir fin de journée pour contrer les accusations de maltraitance animale. La @Prefet75_IDF leur a donné l’autorisation de s’installer ce mardi mi-journée pic.twitter.com/ctK0cl7gNh — France Bleu Paris (@francebleuParis) June 19, 2018

L'opération se veut un cri d'alarme : de plus en plus de municipalités françaises refusent d'accueillir sur leur territoire des cirques propriétaires d'animaux. Résultat, certains cirques familiaux vont face à des difficultés financières de plus en plus pressantes. Il en va de même pour les forains et les spectacles itinérants.

Une autorisation délivrée tardivement

Les animaux, accompagnés d'une piste et de gradins pour proposer aux publics de petits spectacles gratuits, ont été installés sans autorisation. La préfecture de Paris a finalement accordé l'autorisation aux forains de rester installés jusqu'à mercredi soir. Des spectacles gratuits auront lieu toute la journée ce mercredi.