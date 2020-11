Les commerçants nîmois s'adaptent au reconfinement avec la campagne "Merci Amazon"

La boutique Happy by Clipso s'est mise au "click and collect".

Voilà un message étonnant qui fleurit sur les vitrines des commerces de l'Ecusson de Nîmes : "Merci Amazon". Des mots inscrits sur de petites affiches pour signaler les boutiques du centre-ville qui proposent du "click and collect" pendant le confinement, c'est-à-dire le retrait sur place d'achats en ligne, comme chez le géant américain Amazon. Une opération lancée par l'association de commerçants du centre-ville Cœur de Nîmes.

"Merci Amazon c'est ironique en fait, souligne Karine de la boutique Happy by Clipso. Mais quelque part cela nous permet de nous remettre en question, positivement. Pour dire qu'on est là, qu'on peut faire mieux qu'Amazon. Parce qu'on est une personne physique, on n'est pas derrière un écran. La vie c'est quand même les gens, se rencontrer et on est là pour ça!"

"Grâce à Amazon on réussit à s'adapter, à travailler autrement" - Karine, commerçante nîmoise

Garder le lien social

Selon les commerçants qui participent à cette campagne, les retombées économiques du "click and collect" ne suffiront pas à combler le manque à gagner du reconfinement. L'objectif principal est de garder le lien de proximité avec leurs clients. Maintenir le lien social, quitte à s'arranger un peu avec les règles. "Si on a des clientes qui passent et qui voient quelque chose en vitrine, on les sert mais en aucun cas elles ne doivent entrer dans la boutique", concède Valérie du magasin de prêt-à-porter Lalli.

"On profite du flou pour travailler un peu" - Valérie, commerçante nîmoise

Pendant cette nouvelle période de confinement, une centaine de commerçants nîmois proposent un service de livraison ou de "click and collect". Sur les affiches "Merci Amazon", un QR Code permet de retrouver la liste complète de ces boutiques.