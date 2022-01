VIDÉO - "Les conditions de travail et d'accueil ne sont plus décentes", déplore un éducateur du Vaucluse

Les acteurs du social et du médico-social manifestent ce mardi partout en France. Vincent Fritsch, éducateur à la Protection judiciaire de la jeunesse en Vaucluse, constate "une dégradation des conditions de travail, et donc une dégradation de l'accueil du public" ces dernières années.

Les professionnels de la santé, du social et du médico-social sont appelés à manifester ce mardi 11 janvier pour demander de meilleures conditions de travail et des revalorisations salariales. "Les conditions de travail et les conditions d'accueil ne sont plus décentes", déplore notamment Vincent Fritsch, éducateur à la PJJ, la Protection judiciaire de la jeunesse en Vaucluse et co-secrétaire du SNPES, le syndicat national des personnels de l'éducatif et du social, invité de France Bleu Vaucluse ce mardi matin. Une manifestation est prévue ce mardi matin à Avignon.

Que réclamez-vous avec cette manifestation aujourd'hui ?

Vincent Fritsch : Aujourd'hui, ce qu'on réclame en priorité, s'il faut définir des priorités, c'est avant tout des revalorisations salariales et des conditions de travail décentes. Parce que le mouvement qui se dessine aujourd'hui vient de loin. Ça fait une dizaine d'années que le travail social est en grande difficulté. Le 7 décembre dernier, il y a eu justement une première semonce avec un appel à la grève et des mobilisations sur le plan national : 50.000 personnes étaient dans les rues partout en France pour battre le pavé. Mais à ce jour, rien n'a évolué. Et ce qu'on constate quand même depuis plusieurs années, c'est qu'il y a une dégradation des conditions de travail, et donc une dégradation de l'accueil du public.

Quelles conséquences y a-t-il sur votre travail au quotidien ? Sur ceux que vous accompagnez ?

Une des premières conséquences, c'est notamment la situation des foyers de l'enfance. L'accueil des jeunes les plus fragilisés de notre pays, les jeunes les plus vulnérables, sont accueillis dans des foyers où les conditions de travail et les conditions d'accueil ne sont plus décentes. Les jeunes qui sont placés dans les foyers de l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse se retrouvent dans des conditions d'accueil qui sont qui sont correctes.

Et en même temps, le métier d'éducateur n'attire plus vraiment les jeunes. C'est aussi difficile de recruter ?

Évidemment, parce que tout ça va ensemble. Depuis quelques années, il y a eu une dégradation, notamment, avec le gel du point d'indice. Parce que, je le rappelle, la plupart des travailleurs sociaux font partie du service public de service public d'État et depuis quelques années, avec les politiques d'austérité qu'on a connues, le point d'indice reste gelé. Clairement, aujourd'hui, ces métiers, qui sont pour la plupart des métiers reconnus de catégorie A, n'ont obtenu aucune revalorisation salariale.

Un jeune éducateur commence aujourd'hui avec à peine un peu plus qu'un SMIC. Mais ce qui est surtout grave, c'est que dans le déroulement de la carrière, on sait que les grilles salariales non pas n'ont pas été revalorisées depuis des années. Nous, ce qu'on revendique très clairement aujourd'hui, c'est qu'il y ait un Ségur pour le travail social.

Et vous prévoyez déjà une nouvelle grève le 1er février ?

Oui, effectivement, parce qu'on sait que le combat va être compliqué. Je crois qu'il est important de rappeler qu'aujourd'hui, les métiers du social ne sont plus attractifs. Toute l'image qu'on vous donne aujourd'hui de ce travail social est dégradée et ça a des conséquences vraiment dramatiques.