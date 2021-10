VIDEO - Les conseils d'un mycologue mayennais pour une bonne cueillette de champignons

L'automne est là et, avec lui, l'appel des sous-bois. La saison des champignons démarre enfin en Mayenne. Avant d'aller en ramasser, quelques précieux conseils fournis par le mycologue Erick Dorizon.

Et si on partait à la chasse aux champignons ? Voilà une belle idée de promenade en famille ou entre amis dans les bois mayennais. L'automne est revenu, il a beaucoup plu, il y a eu du soleil, parfait cocktail pour que les champignons poussent. Alors, pas d'hésitation, allons-y gaiement mais pas n'importe comment. Une cueillette, ça se prépare explique le mycologue Erick Dorizon : "il faut se munir d'un couteau afin d'éviter l'arrachage, couper ainsi le champignon au pied. Il faut aussi un contenant rigide avec un fond plat, un panier parce que les champignons c'est très fragile. Il faut évidemment collecter les champignons que l'on connait, des frais et pas en voie de pourriture".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cueillir des champignons exige aussi beaucoup de prudence. Certains sont toxiques. Si vous avez un doute, il vaut mieux ne pas les couper, les laisser là où ils sont ou alors foncer chez un pharmacien ou encore prendre contact avec une association comme Mayenne Nature Environnement ou les Amis de Sainte-Anne de Champfrémont. Chaque année, en France, des centaines de cas d'intoxication sont recensés.