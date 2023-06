VIDEO - "Les écologistes se sont trompés de cible" déplore le comité départemental de développement maraîcher

Brigitte Pelletier, la directrice technique du comité départemental de développement maraîcher en Loire-Atlantique, panse les plaies de ses serres et de ses équipes, deux jours après le saccage des lieux par des militants écologistes, lors de la marche dite des "soulèvements de la terre".

Celle qui est par ailleurs animatrice de l'ARELPAL (association régionale d'expérimentation légumière des Pays de la Loire) déplore cette attaque contre une "expérimentation qui vise à utiliser moins de sable, moins d'eau, moins de phytosanitaire. On travaille pour l'ensemble des producteurs et avec eux. Il y a des producteurs de grandes surfaces, mais aussi des petits indépendants, des conventionnels et des bio" explique Brigitte Pelletier.

Elle se doute bien que si le site a été attaqué, c'est parce que le comité travaille aussi avec les gros producteurs et elle assume : "Oui, on peut travailler à l'amélioration de l'environnement avec les grands maraichers, ce sont même ceux qui sont les plus à l'écoute parce qu'ils sont bien conscients qu'il faut que le système change. Ils sont impliqués également sur le plan financier".