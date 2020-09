VIDÉO - Les enquêteurs de la police de Roubaix manifestent et affirment qu'ils ont 9000 dossiers en attente

Ce sont plutôt des gens de l'ombre, qui font rarement parler d'eux : les enquêteurs de la police de Roubaix ont manifesté ce lundi devant le commissariat. Ils sont 80 "procéduriers" comme on dit dans le jargon, et parmi eux, moins de la moitié d'officiers de police judiciaire.

C'est insuffisant et selon eux, les conséquences de ce manque d'effectifs sont dramatiques : plus de 9000 enquêtes seraient en attente, certaines depuis plusieurs années. "Ça peut être deux, trois, voire cinq ans", affirme un officier de police judiciaire qui travaille au commissariat de Roubaix depuis sept ans, "certains collègues ont 200-300 dossiers. Ce sont des victimes qui attendent, des victimes de viols, de coups de couteau, des familles de personnes assassinées. On n'a pas assez de bras pour traiter tout ce qui nous tombe sur la tête".

ECOUTEZ : un officier de police judiciaire du commissariat de Roubaix Copier

Les victimes ont un sentiment d'abandon

Ces policiers demandent donc des moyens humains en urgence, et des formations en interne. "On ne peut plus garder le silence", lâche un jeune agent de police judiciaire de la brigade criminelle de Roubaix, "il faut dire aux gens pourquoi leurs enquêtes n'avancent pas, parce qu'on est obligés de prioriser. Je me mets à la place de ces gens qui attendent une réponse. En attendant, l'agresseur peut continuer ses méfaits. Les victimes ont un sentiment d'abandon, qu'on partage".

ECOUTEZ : un agent de police judiciaire de la brigade criminelle de Roubaix Copier

Autre maillon indispensable des enquêtes : la police technique et scientifique. Ces agents relèvent les indices sur les scènes de crime, ils sont six alors qu'ils affirment que le service est prévu pour douze. Cette jeune femme, qui y travaille depuis six ans, témoigne : "on travaille le jour, la nuit, à genoux sur des scènes de crime, on est confrontés à la mort, à la violence. Tout ça n'est pas pris en compte. La fatigue est là. On craque. Et le pire, c'est qu'on aime notre métier ! Mais dans les conditions actuelles, ça devient très compliqué".

ECOUTEZ : rencontre avec les policiers de Roubaix Copier

Annonce de renforts

La mobilisation a porté ses fruits : un représentant de la direction départementale de la police du Nord est venu rencontrer les policiers mobilisés, et a annoncé quelques renforts selon le syndicat Unité SGP Police : une dizaine d'enquêteurs vont être nommés à Roubaix d'ici à la fin de l'année. Trois officiers de police judiciaire rapidement, puis de jeunes agents sortis d'école dans les mois qui viennent.