VIDÉOS - Planche, surf, kite : les foils, ces petits ailerons profilés qui inquiètent les sauveteurs en mer

L’été dernier, près de 1.500 noyades ont été recensées le long du littoral français. Les sauveteurs en mer doivent aussi faire face à des engins de loisirs nautiques de plus en plus sophistiqués comme les foils, qui pourraient bien constituer de nouveaux dangers.

Planche à voile à foil, surf à foil, kite à foil, catamaran à foil et l'un des derniers-nés des engins à foil, le wingfoil, une planche courte sous laquelle se trouve une aile d’avion à l’envers. Aujourd'hui, sur la mer, le foil s’impose progressivement. De plus en plus d'engins nautiques sont dotés de cette aile qui sort de l'eau. Ces foils, qui peuvent dépasser les 50 cm, permettent de naviguer à grande vitesse.

Seulement voilà, les prix de ces nouveaux engins sont relativement abordables, du coup, les amateurs sont de plus en plus nombreux à se lancer. Une pratique, qui si elle peut paraître plus facile, peut aussi augmenter les accidents et les blessures. "On voit ça arriver avec un petit peu d'inquiétude" explique Matthieu Coudreuse, médecin urgentiste à Bayonne. "Ça nous inquiète dans le sens où l'on a vu apparaître les foils qui nous paraissent plus traumatisants" poursuit ce médecin qui est aussi référent de la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer. "Quand on voit une aile de foil, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ce sont des grands engins très profonds, assez tranchants. Du coup, on peut s'attendre à avoir une traumatologie spécifique, avec peut-être des plaies un peu plus profondes, une traumatologie importante, parce que ce sont des engins qui vont plus vite".

Matthieu Coudreuse revient aussi sur ce qu’il a déjà constaté pour le jet ski. "Ça nous a amené une nouvelle traumatologie. On a des pressions très impressionnantes avec des gens qui tombent en arrière sans être protégés, sans combinaison. Et on a des lésions au niveau du rectum et du vagin chez les femmes qui étaient assez terribles, avec des déchirures importantes et des nécessités de chirurgies conséquentes.

Les pratiquants se mettent en danger par une confiance excessive. Matthieu Coudreuse, médecin urgentiste

"Ce qui se passe, c'est que les gens ont très vite l'impression de maîtriser le nouvel équipement. Il y a une espèce de confiance en soi qui peut être dangereuse. C'est aussi valable pour ceux qui utilisent déjà un autre moyen nautique. Les gens vont avoir tendance à penser qu'ils sont capables et ils se mettent un peu en danger par une confiance excessive" poursuit l'urgentiste.

Un kite à foil au large de l'Ile de Ré © Maxppp - Pierre Teyssot

L’importance de la formation et le partage du territoire

"Plus on va vite, plus les chocs sont violents" estiment Fabrice Levet et Christophe Lino à l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques de Quiberon. L'important, c'est surtout la formation et la sécurité sur l’eau, pour les pratiquants mais aussi pour les baigneurs. "Ce qui est particulier à cette nouvelle pratique, c'est surtout la vitesse et le fait que ça devient accessible. Les différents engins nautiques équipés de foils vont se développer. Il y a donc une attention particulière qui doit être portée sur la sécurité des pratiquants eux-mêmes" explique Fabrice Levet. "On voit de plus en plus de marques qui développent toute une série de matériel adapté à cette pratique, des combinaisons, des vestes spéciales, des chaussons, des casques. Tout ça facilite d'une certaine manière, pour le pratiquant en herbe, son entrée dans l'activité. Mais il faut penser aussi à la sécurité des autres pratiquants de la mer, les nageurs, qui se trouvent autour d'eux" rappelle Christophe Lino. "Dès lors qu'on est sur des des engins qui vont aller en moyenne à quinze nœuds"(un peu plus de 27 km/h), "si on croise deux engins de la même vitesse, très vite, des accidents sont possibles, il faut avoir ça à l'esprit et les avoir anticipés, d'où l'importance de la formation. Le partage du territoire va être un élément décisif de ces prochaines années".

Des arrêtés pour réglementer la pratique

Pour réglementer la pratique du foil, plusieurs municipalités ont pris des arrêtés, c’est le cas sur la côte basque. À Anglet, par exemple, la pratique est autorisée sur cinq plages mais seulement de 6h à 9h30. À Biarritz, c’est uniquement avant 9h30 et après 20h. Les Affaires maritimes ne souhaitent pas pour l’instant tout réglementer. Pour l'instant, l'ambition est de mieux connaître les accidents qui peuvent survenir afin de mieux les prévenir. Les formations des sauveteurs en mer et de tous ceux qui interviennent sur les plages l'été évoluent pour encore mieux porter assistance aux pratiquants des loisirs nautiques.

Pendant l'été 2021, près de 1.500 noyades accidentelles recensées

À la veille de l'été, l’urgentiste Matthieu Coudreuse rappelle que "la mer, c'est comme la montagne, elle a ses lois, ses règles. Avant de partir sur l'eau, il faut déjà regarder la météo, se renseigner au niveau des postes de secours sur la plage par exemple pour connaître dans quelles zones on peut se baigner. Est-ce dangereux ou pas ? Quand on pratique une activité en mer, il faut bien connaître ses limites. Il faut aussi penser à le dire à quelqu'un. L'important aussi c'est de ne pas aller se baigner quand on n'est pas en bonne condition physique". Lors de l'été 2021, près de 1.480 noyades accidentelles ont été comptabilisées. Des drames qui pourraient être évités grâce à des mesures de précaution.

L’été, les sauveteurs de la SNSM surveillent 1/3 des plages françaises. La SNSM qui organise ce week-end la 6ème édition des Journées nationales des Sauveteurs en Mer, partout en France. Au programme : démonstrations de sauvetage, visites de bateaux, ateliers gestes de premiers secours et nombreuses animations pour sensibiliser les futurs vacanciers, résidents du littoral et plus largement les usagers de la mer au sauvetage et à la prévention des risques en mer et sur la plage.