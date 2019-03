VIDÉO - Motards et piétons gilets jaunes unis pour l'acte XVII à Avignon

Par Marion Bargiacchi, France Bleu Vaucluse

Un acte XVII des gilets jaunes apaisé à Avignon (Vaucluse) : manifestants piétons et motards se sont retrouvés pour faire un tour de ville dans le calme. Ils ont fait entendre leurs messages à grand renfort de klaxons, moteurs et slogans et promettent de ne rien lâcher même après le grand débat.