VIDÉO - Les habitants de Chicheboville ont peur des automobilistes et sont en colère

Chicheboville, France

Ils en ont ras-le-bol. Ils sont en colère. Ils ont peur, aussi. Les habitants de Chicheboville à l'Est de Caen, près d'Argences, sont excédés du comportement des automobilistes qui traversent leur village de 500 habitants, souvent pour éviter les bouchons sur l'axe Caen-Lisieux. La commune est traversée par la route départementale 232. Une succession de lignes droites et de virage. Les Chichebovillais craignent qu'un drame ne survienne.

Pourquoi ? Car dans l'artère principale du village, les automobilistes ne respectent pas le code de la route. Ils sont nombreux en tout cas à en croire les manifestants. "Aux heures de pointe, le matin et le soir, on court pour traverser, témoigne une riveraine. La vitesse maximale n'est pas respectée. On a peur, peur pour nos enfants."

STOP à la vitesse ! Pensez à nos enfants !

Pourtant la mairie a fait le nécessaire il y a trois ans. "Au début du mandat, on a investi 20.000 euros pour sécuriser la route. Des chicanes et des panneaux "stop" ont été installées. La vitesse ramenée à 30 km/h" détaille Coralie Arruego, maire-déléguée de Chicheboville, sa commune ayant fusionné avec celle voisine de Moult en janvier 2017. Autant d'investissements qui ne suffisent pas à endiguer les comportements des conducteurs.

Les habitants se font insulter

Pire, certains automobilistes vont jusqu'à s'en prendre aux habitants. "On se fait régulièrement insulter. Les noms d'oiseaux fusent. Les gestes pas très sympas aussi." Au volant, aussi, les Chichebovillais subissent des incivilités : "un soir, je rentrai chez moi, nous détaille une habitante du village. Je mets mon clignotant à gauche car je vais tourner pour rentrer chez moi. Je freine progressivement et au moment où je m'apprête à tourner sur la gauche, une voiture me double. Je pile de surprise. Je suis resté encore plus ébahi car la voiture suivante en a fait autant."

Des habitants de Chicheboville se sont mobilisés pour leur sécurité © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Des travaux de sécurisation trop coûteux

Evidemment la municipalité pourrait faire des travaux pour sécuriser d'avantage encore la route départementale. Seulement les finances de la petite commune sont limitées. "Il nous faudrait une enveloppe de 200 000 euros pour financer l'enfouissement des réseaux électriques, étape indispensable avant d'envisager des travaux, et pour construire des trottoirs et de nouveaux aménagements" conclu Coralie Arruego. La commune nouvelle Moult-Chicheboville permettra sans doute