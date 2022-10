VIDÉO - Les habitants de Joué-sur-Erdre se filment pour attirer des médecins

"On veut des médecins !" Ginette et son mari sont venus donner de la voix, comme d'autres Jovéens. Le Dr Sampieri, le seul médecin de la commune, prend sa retraite en décembre et le couple de retraités est inquiet : "Sûrement oui ! Il va falloir qu'on trouve un médecin car on arrive à un certain âge. On a fait tous les docteurs de Nort-sur-Erdre, Riaillé, Ligné, Moisdon. Ils sont tous complets. Personne ne veut nous prendre !" Auxiliaire de vie à Joué sur Erdre, Marie se fait du souci également pour ses patients très âgés : "Des gens qui ne peuvent pas se déplacer et que le Dr Sampieri visite à domicile. S'il n'y a plus de médecins, ça va être très compliqué pour eux. C'est très inquiétant."

Dans la foule de Jovéens, on voit aussi beaucoup de familles. Anaïs est venue avec ses quatre enfants. Installés depuis sept ans à Joué-sur-Erdre, ils ont gardé leur médecin à l'ouest de Nantes puisqu'aucun, dans le secteur, n'a pu les prendre. En cas de besoin, elle emmène ses enfants "aux urgences à Châteaubriant". Mais cette absence de médecin traitant complique la vie de la famille : "Les enfants ne font pas de sport en dehors de l'école parce que, avec les embouteillages, ça nous fait trois heures de route aller-retour juste pour un certificat de bonne santé."

Le maire de Joué sur Erdre, Jean Pierre Belleil, rêve que la vidéo attire un, voire plusieurs médecins dans la commune. "Ça fait un an qu'on cherche. On n'a pas trop de pistes alors on s'est dit qu'on allait développer un peu plus notre communication. On a pris un prestataire qui nous fait un petit film qu'on mettra sur les réseaux sociaux et qu'on enverra dans tous les médias. On espère que ça va marcher. Les médias évoluent, à nous d'évoluer avec", explique-t-il dans un sourire.

La vidéo sera visible d'ici dix jours

Dans la vidéo, les dentistes, infirmier, kinésithérapeute, ostéopathe de la commune témoignent pour dire combien il fait bon travailler à Joué. Le maire lui-même, Jean Pierre Belleil n'est pas à court d'arguments - et de malice - pour attirer de nouveaux médecins : "On a une commune accueillante, dynamique avec une population assez jeune. On a encore des commerces. On n'est pas loin de Nantes et on n'est qu'à 1h10 de La Baule. On sait qu'il y a beaucoup de médecins sur la côte, ils peuvent peut-être revenir chez nous !"

Comme en écho, la foule clame en chœur : "Médecin malin, deviens Jovéen!" Catherine, une habitante, joue les ambassadrices : "Il y a beaucoup d'associations, le lac de Vioreau et, vraiment, c'est une très bonne ambiance. On aime bien la fête !" A ses côtés, Marie renchérit : "C'est une commune qui bouge et on est très accueillants. On est super!" La preuve en vidéo d'ici dix jours dans les médias et sur les réseaux sociaux.

