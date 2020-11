VIDÉO - Les hélicoptères de l'armée de l'air en exercice à Orléans

Un hélicoptère qui se pose lundi 2 novembre sur le toit de l'ancien hôpital d'Orléans : la scène a pu surprendre les riverains et les rares passants. Elle est inhabituelle mais n'a rien d'inquiétant. Il s'agit d'un exercice de l'Armée de l'air, qui est appelé à se répéter jusqu'à vendredi 6 novembre dans toute l'agglomération, a révélé l'Université d'Orléans. Selon une source policière, ces entraînements au combat en milieu urbain sont menés par le CPA10, un commando parachutiste rattaché aux forces spéciales et installé à la Base aérienne 123 Orléans-Bricy, et le RAID.