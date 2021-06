VIDÉO - Les images du déconfinement à Lille

À Lille et partout en France ce mercredi, c'est la troisième étape du déconfinement ! Les Lillois peuvent profiter des salles des bars et restaurants, aller à la salle de sport, et pourront ce soir aller au cinéma et au théâtre en rentrant chez eux à 23h.

En ce mercredi 9 juin, il y a comme un sentiment de liberté en sortant dans les rues de Lille. Dès aujourd'hui, vous pouvez rentrer chez vous plus tard qu'avant, le couvre feu est décalé à 23h ! Vous pouvez aussi profiter des salles des bars et des restaurants, quoique par le beau soleil que nous avons en ce moment, vous allez sûrement vouloir profiter des terrasses.

Pour les cinéphiles et ceux qui voudraient se rendre au théâtre, la jauge se voit augmentée, ils n'attendent plus que vous ! Et les salles de sports sont ré-ouvertes, avec comme condition une distance de deux mètres entre chaque sportif.

Seul point qui nous rappelle qu'il faut toujours faire attention : le port du masque est toujours obligatoire, en extérieur comme en intérieur.