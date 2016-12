VIDÉO - Les images fortes de l'année 2016 à Bordeaux et en Gironde

La foule lors de l'Euro 2016 ou de Bordeaux Fête le Vin, les exploits de nos sportifs, la défaite d'Alain Juppé à la primaire de la droite : retrouvez les moments forts de l'année en vidéo grâce à la sélection de France Bleu Gironde.

Il s'est passé beaucoup d'événements marquants au cours de cette année 2016 à Bordeaux et en Gironde. Nous avons sélectionné pour vous les images les plus marquantes résumées en une vidéo d'un peu plus d'une minute. De la défaite d'Alain Juppé à la primaire de la droite aux adieux des rugbymen de l'UBB Matthew Clarkin et Heini Adams, en passant par les travaux de la gare Saint-Jean avant l'arrivée de la ligne à grande vitesse le 2 juillet prochain ou par la détresse des ostréiculteurs de Gujan-Mestras frappés par les incendies de leur cabane l'été dernier, voici notre choix... forcément partial.

►►► C'est arrivé près de chez vous : découvrez notre carte intercative

►►► A lire aussi : Le top 13 des infos qui vous ont fait réagir sur Facebook en 2016