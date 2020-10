VIDÉO - "Les indicateurs Covid se dégradent" déplore le directeur de cabinet de la préfète d'Indre-et-Loire

Le directeur de cabinet de la préfète d'Indre-et-Loire, François Chazot était l'invité de France Bleu Touraine ce mardi matin pour faire le point sur la crise sanitaire dans le département et évoquer un premier bilan des chiffres de la sécurité routière. Le passage en alerte renforcée Covid "est étudié [...], on est entré en concertation avec les élus et les représentants des professions pour regarder un peu ce qu'on va déterminer en Indre-et-Loire."

Il faut se mobiliser pour ne pas laisser la situation se dégrader trop longtemps, je pense notamment aux rassemblements privés, il est urgent de les limiter. Un exemple : une pendaison de crémaillère où dix personnes étaient invitées, cinq se sont révélées positives.

Sur la sécurité routière, François Chazot constate "une baisse des accidents mais qui essentiellement due à la période de confinement puisqu'on a eu une baisse drastique du nombre de personnes sur les routes. Mais la baisse du nombre de décès est moindre par rapport à ce qu'on aurait pu attendre." Du 1er janvier au 6 octobre 2020, 17 personnes ont été tuées sur les routes tourangelles contre 19 l'an dernier sur la même période.