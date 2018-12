VIDEO - Les infos qui vous ont marqués en 2018 en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Quels ont été les sujets les plus lus, commentés, "likés" ou partagés sur francebleu.fr et les réseaux sociaux de France Bleu Sud Lorraine ? Réponse en cinq points.

Lorraine, France

C'est la rétro des internautes de France Bleu : nous avons cherché quels sujets vous aviez préférés en 2018 sur francebleu.fr et sur les réseaux sociaux de France Bleu Sud Lorraine. Découverte ou redécouverte en photos et vidéos.

Le témoignage qui vous a frappés

Novembre 2018 : un buraliste installé dans la banlieue de Nancy raconte comment son générateur de brouillard lui a "sauvé la vie". Vidéo de surveillance à l'appui, le commerçant montre que ce dispositif anti-braquage a mis en fuite deux individus masqués et armés qui avaient fait irruption dans sa boutique au printemps. En 13 secondes, les malfaiteurs sont tenus en échec. Le buraliste a témoigné à l'assemblée générale des débitants de tabac de Meurthe-et-Moselle. Les générateurs de brouillard pourraient se généraliser, notamment grâce à des aides de l'Etat.

L'histoire qui vous a émus

Un an après son admission au CHU de Nancy, Inès, 14 ans, est morte au mois de juin 2018. Son cas a donné lieu à une douloureuse bataille juridique. L'adolescente avait été hospitalisée à la suite d'une crise cardiaque et souffrait d'une maladie neuromusculaire. Elle était dans le coma. Au bout de quelques mois, les médecins ont recommandé l'arrêt des soins, considérant son état irréversible. Les parents d'Inès ont tenté toutes les voies de recours pour empêcher cette procédure, en vain. L'avocat de la famille a dénoncé un "gâchis énorme".

Votre vidéo préférée sur Facebook

Sur la page Facebook de France Bleu Sud Lorraine, la vidéo réalisée début octobre au Lac de Pierre Percée a suscité des milliers de vues, partages et commentaires. Sous l'effet de la sécheresse, dans ce lac artificiel qui sert à réguler le débit de la Moselle, le niveau de l'eau a baissé au point que des plages surgissent et que les arbres et racines habituellement immergés réapparaissent. Un spectacle fantomatique qui a attiré les curieux au coeur de l'automne.

Votre tweet préféré

Le 11 mai, l'ASNL reçoit Orléans au stade Marcel Picot. Les supporters déploient des tifos célébrant 20 ans d'amitié qui lie les fans du club au chardon et ceux de Saarbrücken en Allemagne.

Les 20 ans d'amitié entre les supporters de l @asnlofficiel et Saarbrucken célébrés par le public de Picot #ASNLUSOpic.twitter.com/ghZRJADBSU — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) May 11, 2018

Mais l'histoire retient surtout la victoire sur Orléans et le maintien en Ligue 2 obtenu à l'arraché, à l'issue d'une saison éprouvante. C'était aussi pour Youssouf Hadji, le 348e et dernier match sous la maillot de l'AS Nancy Lorraine. Il avait au passage marqué l'un des deux buts de la victoire.

Le sapin de Noël de la place Stanislas à Nancy, vedette d'Instagram

Mi-novembre, on installait le grand sapin de Noël sur la place Stanislas à Nancy et France Bleu Sud Lorraine était là pour immortaliser l'événément. Si cette photo vous a beaucoup plu, rendez-vous sur le compte Instagram de France Bleu Sud Lorraine pour voir que, illuminé et décoré, il n'est pas mal non plus !