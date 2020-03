VIDEO -"Les interdictions sont faites pour éviter la propagation de l'épidémie", Préfète d'Indre-et-Loire

Corinne Orzechowski était l'invitée ce lundi matin de France Bleu Touraine. Après la décision du gouvernement de ramener de 5000 à 1000 la jauge maxi pour les rassemblements en milieu fermé, les services de la Préfecture vont éplucher tout le programme des spectacles, concerts et autres rencontres sportives prévus ces prochaines semaines en Indre-et-Loire et décider quels sont ceux qui seront annulés, reportés ou maintenus.

De facto, tous les événements publics en milieu fermé qui dépasseront les 1 000 personnes ne pourront pas avoir lieu. Et ça fait beaucoup d'événements", Corinne Orzechowski, préfète d'Indre-et-Loire

Selon une lettre du Premier Ministre adressée ce week-end à tous les maires, les élections municipales prévues ce dimanche 15 et dimanche 22 mars sont maintenues. Avec des mesures de précaution mises en place dans les bureaux de vote.

On attend toujours le détail de ces mesures, mais ce sera par exemple d'éviter de faire des files d'attentes, de proposer du gel hydroalcoolique..."

Corinne Orzechowski appelle surtout les Tourangeaux à ne pas paniquer.

Nous n'avons que 5 cas en Indre-et-Loire. 5 cas pour 600 000 habitants et tous viennent d'un seul et même foyer, celui de Mulhouse. Les interdictions sont faites pour éviter la propagation de l'épidémie. Et comme nous sommes dans un département encore protégé, il faut vraiment que tout le monde respecte ces mesures. C'est ça l'enjeu."