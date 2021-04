VIDÉO - Les maîtres-chiens d'avalanches savoyards s'entraînent à la Plagne

Ils sont 62 pisteurs maîtres-chiens en Savoie. Tout l'hiver, ils interviennent accompagnés de leur fidèle compagnon lorsqu'il y a une avalanche, pour aider à trouver les victimes. Cette semaine, ils sont en session "Recyclage" à la Plagne, un stage pour vérifier avec des formateurs qu'ils sont toujours aptes à intervenir.

"Il ne faut jamais se dire qu'il n'y a plus besoin d'entraînement, sinon le chien oublie", explique David, maître-chien d'avalanches à la station des Arcs depuis plus de 12 ans.

A la recherche de l'odeur humaine

Les formateurs dressent des tas de neige à l'aide d'une dameuse, et forment des trous grâce à des ballons gonflables où une fausse victime pourra se glisser... avant d'être ensevelie.

La fausse victime se fait ensevelir par la dameuse © Radio France - Justine Leblond

Les maîtres et leurs fidèles compagnons partent ensuite à la recherche des victimes sur le terrain de simulation. "Le chien ce qu'il recherche, c'est l'odeur du corps humain. Il y a une molécule qui est commune à tout le monde, une petite vapeur qui va passer à travers le manteau neigeux. Le chien, depuis tout petit, est habitué à découvrir cette odeur", explique François Martinal, formateur de chiens d'avalanches.

Le maître-chien fait partie du couteau suisse que déploient les secouristes lors d'une avalanche. Ils permettent de trouver les potentielles victimes plus vite dans un moment où chaque minute compte.

François Martial encadre les maîtres-chiens © Radio France - Justine Leblond

Une saison sans remontées mécaniques

Cette saison était particulière sans les remontées mécaniques. Mais il y a quand même eu plusieurs interventions : "on n'a pas eu d'accident hors-piste comme les autres années, c'était exclusivement des accidents dans la pratique de randonnée", détaille Bernard Airenti, le conseiller montagne du Préfet de Savoie.

Le chien a trouvé une victime sous un mètre de neige © Radio France - Justine Leblond

En plus des 62 maîtres-chiens déjà opérationnels, cinq pisteurs sont venus se former pour devenir à leur tour maître-chien. Virginie est accompagnée de son chiot Rio. Elle espère passer son diplôme l'hiver prochain. Tous sont des passionnés, car comme le dit Gilles, maître d'un border collie nommé Alph : "le chien on l'a toute la vie, même pendant sa retraite !"

Virginie s'entraîne avec son chiot Rio pour devenir maître-chien © Radio France - Justine Leblond

Découvrez la simulation d'avalanche en vidéo :