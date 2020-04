VIDÉO - Les malades du Covid-19 attendus en Bretagne sont arrivés à Austerlitz

Pas moins de 36 malades du coronavirus hospitalisés en réanimation dans 10 établissements hospitaliers d'l'île-de-France quittent la région parisienne ce mercredi 1er avril pour être soignés dans des hôpitaux bretons. Un nouveau transfert sanitaire par TGV. Le troisième depuis le début de l'épidémie en France.

Deux trains médicalisés vont quitter la gare d'Austerlitz en fin de matinée pour rejoindre Brest, Saint-Brieuc et Rennes. 24 patients seront conduits à Brest et Saint-Brieuc et 12 au CHU de Rennes. Neuf équipes médicales composées chacune d’un médecin, d’un interne, d’un infirmier anesthésiste et de trois infirmiers prendront en charge les patients de ces deux trains médicalisés.

Cette manœuvre vise à soulager les hôpitaux parisiens. Depuis ce matin, de nombreuses ambulances défilent derrière la gare d'Austerlitz avec à leur bord les patients et le personnel médical.